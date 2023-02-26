Акимова Стефанида Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Стефанида Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1868

Сын: Акимов Никита Андроников

Отец ребёнка: Акимов Андроник Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Акимов Анисим Андроников

Отец ребёнка: Акимов Андроник Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Акимов Терентий (Андриянов)

Отец ребёнка: Акимов Андроник Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Андроник Акимов

Смерть
Неизвестно
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