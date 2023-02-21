Ведякина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведякина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1954

Дочь: Урванкова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Ведякин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Ведякин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведякин Махаил Кузьмич

Отец ребёнка: Ведякин Кузьма

Смерть
Неизвестно
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