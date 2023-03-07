Гордеева (Крыгина) Агафья
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Крыгинъ Михаилъ
Мать: Наталья Иевлева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гордеевъ Павелъ
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гордеевъ Леонтий
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гордеевъ Андрей
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гордеевъ Игнатий
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Волкова Марфа
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кувшинова Прасковья
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гордеевъ Гаврила
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно