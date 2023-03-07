Гордеева (Крыгина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Крыгина) Агафья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Крыгинъ Михаилъ

Мать: Наталья Иевлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гордеевъ Павелъ

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Гордеевъ Леонтий

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Гордеевъ Андрей

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Гордеевъ Игнатий

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Волкова Марфа

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кувшинова Прасковья

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гордеевъ Гаврила

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ(прием.) Егоръ

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