Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Яков Иванович

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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