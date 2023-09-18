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Федор Яковлевич
Федор Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Иванович
Около 1786 г.р.
Мать
Пелагея
Около 1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец:
Яков Иванович
Мать:
Пелагея
Смерть
Неизвестно
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