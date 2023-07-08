Назаренко (Марчук) Федосья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко (Марчук) Федосья Лукьяновна

Назаренко (Марчук) Федосья Лукьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Марчук Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Назаренко Василий Константинович

Отец ребёнка: Назаренко Константин Ильич

Рождение ребёнка
08.06.1926

Сын: Назаренко Иван Константинович

Отец ребёнка: Назаренко Константин Ильич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Назаренко Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Назаренко Константин Ильич

Смерть
14.06.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close