Назаренко (Марчук) Федосья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти14.06.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Марчук Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Назаренко Василий Константинович
Отец ребёнка: Назаренко Константин Ильич
Рождение ребёнка
08.06.1926
Сын: Назаренко Иван Константинович
Отец ребёнка: Назаренко Константин Ильич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Назаренко Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Назаренко Константин Ильич
Смерть
14.06.1973