Султанова Нигина Раджабовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1994
Отец: Султанов Раджаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокиев Зухал Зикрулло углы
Отец ребёнка: Бокиев Зикрулло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бокиев Зикрулло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокиев Бободжон Зикрулло углы
Отец ребёнка: Бокиев Зикрулло
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Бокиева Зайнаб Зикрулло кизи
Отец ребёнка: Бокиев Зикрулло