Плешакова (Рябова) Неонилла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Крещение
14.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1806
Дочь: Плешакова Дарья
Отец ребёнка: не указан
Крещение
12.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Плешакова Параскева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плешаков Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно