Плешакова (Рябова) Неонилла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Рябова) Неонилла Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Рябов Дмитрий Александрович

Мать: Рябова Марфа Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1806

Дочь: Плешакова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Плешакова Параскева

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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