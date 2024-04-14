Тайманов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТайманов Яков

Тайманов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайманов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тайманова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Тайманов Ошер Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.