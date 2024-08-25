Васильева (Палатова) Акулина Филатовна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1907 ст.
Сын: Васильев Михаил Филимонович
Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович
Рождение ребёнка
13.07.1909 ст.
Сын: Васильев Илья Филимонович
Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.
Дочь: Васильева Мария Филимоновна
Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Сын: Васильев Григорий Филимонович
Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович
Рождение ребёнка
20.02.1916 ст.
Дочь: Васильева Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович
Смерть
Неизвестно