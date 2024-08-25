Васильева (Палатова) Акулина Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Палатова) Акулина Филатовна

Место рождения

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Филимон Степанович

Рождение ребёнка
14.01.1907 ст.

Сын: Васильев Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.07.1909 ст.

Сын: Васильев Илья Филимонович

Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.

Дочь: Васильева Мария Филимоновна

Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Сын: Васильев Григорий Филимонович

Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1916 ст.

Дочь: Васильева Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Васильев Филимон Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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