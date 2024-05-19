Бородина (Бородулина) Мавра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородина (Бородулина) Мавра Яковлевна

Бородина (Бородулина) Мавра Яковлевна

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бородина Анна Логиновна

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бородина Настасья Логиновна

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Бородин Матвей Логинович

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бородин Гавриил Логинович

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Бородина Ксения Логиновна

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Бородина Авдотья Логиновна

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Бородин Никита Логинович

Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1828
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.