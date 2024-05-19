Бородина (Бородулина) Мавра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бородина Анна Логиновна
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бородина Настасья Логиновна
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бородин Гавриил Логинович
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Бородина Ксения Логиновна
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Бородина Авдотья Логиновна
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Бородин Логин Петрович
Смерть
До 1828