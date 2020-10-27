Дорошик (Ерчик) Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошик (Ерчик) Тамара Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1958

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958

Отец: Ерчик Виктор Михайлович

Мать: Ерчик Софья Юльяновна

Рождение ребёнка
24.08.1980

Сын: Дорошик Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Дорошик Федор Федорович

Рождение ребёнка
25.03.1983

Дочь: Дайнатова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Дорошик Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошик Федор Федорович

Смерть
27.10.2020
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