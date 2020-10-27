Дорошик (Ерчик) Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1958
Дата смерти27.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958
Отец: Ерчик Виктор Михайлович
Мать: Ерчик Софья Юльяновна
Рождение ребёнка
24.08.1980
Сын: Дорошик Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Дорошик Федор Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1983
Дочь: Дайнатова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Дорошик Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2020