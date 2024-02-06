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Мельгина Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1849
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мельгина Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мельгин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.10.1862

Сын: Мельгин Стахий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.08.1866

Дочь: Мельгина Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельгин Игнатий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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