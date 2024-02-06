Мельгина Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мельгина Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мельгин Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
27.10.1862
Сын: Мельгин Стахий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
18.08.1866
Дочь: Мельгина Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Мельгин Игнатий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно