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Антон Кузьмин

Место рождения

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1816 09.01.1816 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина вдовец крестьянин Карп Аникитин с девкою той же вотчины деревни Починка крестьянина Антона Космина дочерью Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вторая Жена Васса Антонова

Мать ребёнка: не указана

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПОЧИНОК ЛУКИНО ИВ-1816 Жена ево Васса Антонова 27 МК-1816 09.01.1816 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина вдовец крестьянин Карп Аникитин с девкою той же вотчины деревни Починка ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Антонов

Мать ребёнка: не указана

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1819 У кого кто родился 07/09.02.1819 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Карпа Аникитина жена Васса Антонова родила сына Димитрия, которой молитвован священником И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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