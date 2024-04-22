Антон Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1816 09.01.1816 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина вдовец крестьянин Карп Аникитин с девкою той же вотчины деревни Починка крестьянина Антона Космина дочерью Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вторая Жена Васса Антонова
ПОЧИНОК ЛУКИНО ИВ-1816 Жена ево Васса Антонова 27 МК-1816 09.01.1816 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина вдовец крестьянин Карп Аникитин с девкою той же вотчины деревни Починка ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Антонов
Восприемник!!! МК-1819 У кого кто родился 07/09.02.1819 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Карпа Аникитина жена Васса Антонова родила сына Димитрия, которой молитвован священником И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно