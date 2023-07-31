Моргунова (Моргунова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Моргунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргунов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Моргунов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моргунов Александр