Моргунова (Моргунова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргунова (Моргунова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Моргунов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргунов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Моргунов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргунов Александр

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