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Сошнев Максим Константинович
Сошнев Максим Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.2005
Пол
Мужской
Отец
Сошнев Константин Геннадьевич
1980 г.р.
Мать
Мартынова Светлана Юрьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2005
Отец:
Сошнев Константин Геннадьевич
Мать:
Мартынова Светлана Юрьевна
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