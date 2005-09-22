Кузнецова (Зубенко) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Зубенко) Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1926

Дата смерти

22.09.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926

Отец: Зубенко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1948

Дочь: Макарова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумчик Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Александрович

Смерть
22.09.2005
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область