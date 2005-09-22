Кузнецова (Зубенко) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1926
Дата смерти22.09.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926
Отец: Зубенко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1948
Дочь: Макарова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумчик Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Александрович
Смерть
22.09.2005
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область