Петенев Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петенев Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.02.2012

Отец: Петенев Василий Владимирович

Мать: не указана