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Петенев Егор Васильевич
Петенев Егор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Петенев Василий Владимирович
1977 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2012
Отец:
Петенев Василий Владимирович
Мать: не указана
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