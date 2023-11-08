Матюшев Алексей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюшев Алексей Фомич

Матюшев Алексей Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Матюшев Фома Нестефорович

Мать: Полонянкина Ефросинья Климентьевна

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close