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Матюшев Алексей Фомич
Матюшев Алексей Фомич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Матюшев Фома Нестефорович
1905 г.р.
Мать
Полонянкина (Полонянкина) Ефросинья Климентьевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Матюшев Фома Нестефорович
Мать:
Полонянкина Ефросинья Климентьевна
Смерть
2016
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