Кувшиновъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшиновъ Петръ

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Место рождения

4-я Усерганская волость

Дата рождения

15.06.1906

Дата смерти

02.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1906

Отец: Кувшиновъ Илья

Мать: Кувшинова Екатерина Иванова

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.03.1940
Причина смерти: На войне
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