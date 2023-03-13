Кувшиновъ Петръ
Место рождения4-я Усерганская волость
Дата рождения15.06.1906
Дата смерти02.03.1940
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1906
Отец: Кувшиновъ Илья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.03.1940
Причина смерти: На войне