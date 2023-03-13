Колбинцева Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева Анна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1901

Сын: Колбинцевъ Николай

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Колбинцева Мария

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбинцевъ Петръ

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