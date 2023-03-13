Колбинцева Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1901
Сын: Колбинцевъ Николай
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Колбинцева Мария
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбинцевъ Петръ