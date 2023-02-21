Путенихина (Воробьёва) Ефросинья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутенихина (Воробьёва) Ефросинья Леонтьевна

Путенихина (Воробьёва) Ефросинья Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1940

Сын: Путенихин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Путенихин Михаил Александрович

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close