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Путенихин Валентин Михайлович

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1940

Дата смерти

16.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1940

Отец: Путенихин Михаил Александрович

Мать: Путенихина Ефросинья Леонтьевна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1964

Сын: Путенихин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Путенихина Любовь Васильевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
21.11.1969

Сын: Путенихин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Путенихина Любовь Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Грецова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Путенихина Любовь Васильевна

Северное, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путенихина Любовь Васильевна

Смерть
16.09.2019
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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