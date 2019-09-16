Путенихин Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.01.1940
Дата смерти16.09.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1940
Рождение ребёнка
08.11.1964
Сын: Путенихин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Путенихина Любовь Васильевна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
21.11.1969
Сын: Путенихин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Путенихина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Грецова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Путенихина Любовь Васильевна
Северное, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2019