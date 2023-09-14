Янькова (Митапова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Яньков Василий (мл.) Семенович
Отец ребёнка: Яньков Семен Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яньков Семен Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яньков Василий (ст.) Семенович
Отец ребёнка: Яньков Семен Ильич
Работа или профессия
Неизвестно