Янькова (Митапова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнькова (Митапова) Мария

Янькова (Митапова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Яньков Василий (мл.) Семенович

Отец ребёнка: Яньков Семен Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яньков Клим Семенович

Отец ребёнка: Яньков Семен Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яньков Василий (ст.) Семенович

Отец ребёнка: Яньков Семен Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
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