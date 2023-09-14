Яньков Семен Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Яньков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Яньков Василий (мл.) Семенович
Мать ребёнка: Янькова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янькова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яньков Василий (ст.) Семенович
Мать ребёнка: Янькова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1850