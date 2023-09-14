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Яньков Семен Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Яньков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Яньков Василий (мл.) Семенович

Мать ребёнка: Янькова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яньков Клим Семенович

Мать ребёнка: Янькова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яньков Василий (ст.) Семенович

Мать ребёнка: Янькова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1850
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