Павлова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Нина Петровна

Павлова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Федосеевич

Смерть
Неизвестно

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