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(Куракова) Евдокия ст.

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Место рождения

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1878

Дата смерти

19.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1878

Отец: Кураков Семён Романов

Мать: Куракова Елена Андреева

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1880
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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