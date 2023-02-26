(Куракова) Евдокия ст.
Место рожденияд.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1878
Дата смерти19.11.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1878
Отец: Кураков Семён Романов
Мать: Куракова Елена Андреева
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1880
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище