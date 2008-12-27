Новиков Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1929
Дата смерти27.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1953
Жена: Новикова Майя Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1955
Сын: Новиков Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Новикова Майя Алексеевна
Рождение ребёнка
29.11.1961
Дочь: Царёва Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Новикова Майя Алексеевна
Смерть
27.12.2008
Электросталь, Электросталь, Московская область