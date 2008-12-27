Новиков Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Геннадий Николаевич

Новиков Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1929

Дата смерти

27.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1953

Жена: Новикова Майя Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1955

Сын: Новиков Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Новикова Майя Алексеевна

Рождение ребёнка
29.11.1961

Дочь: Царёва Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Новикова Майя Алексеевна

Смерть
27.12.2008
Электросталь, Электросталь, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close