Останина (Наговицына) Федосья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1910
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусихин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусихин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусихин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно