Останина (Наговицына) Федосья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина (Наговицына) Федосья Андреевна

Останина (Наговицына) Федосья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1914 г.р.
1893 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1910

Отец: Наговицын Андрей Егорович

Мать: Наговицына Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусихин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусихин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Семен Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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