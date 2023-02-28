Наговицын Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицын Андрей Егорович

Наговицын Андрей Егорович

avatar

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.08.1882 ст.

Дата смерти

14.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1882 ст.

Отец: Наговицын Георгий Дмитриев

Мать: Наговицына Васса Семеновна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
ИЗ ПОДШИВКИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда Вятской губернии за 1880-1883 гг (листы 238 об -239) 12 августа 1882 года родился ( и был крещен 15 августа) Андрей, роди... Показать все
Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Наговицына Анастасия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
из подшивки метрических книг Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда Вятской губернии за 1902-1905 гг (лл 256 об -257) 9 ноября 1903 года венчались (35-й брак с начала года): Деревни Ерехинс... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бякова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Останина Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Наговицына Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1919

Сын: Наговицын Семен Андреевич

Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.01.1938
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close