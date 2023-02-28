Наговицын Андрей Егорович
Место рождения
Дата рождения12.08.1882 ст.
Дата смерти14.01.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1882 ст.
ИЗ ПОДШИВКИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда Вятской губернии за 1880-1883 гг (листы 238 об -239) 12 августа 1882 года родился ( и был крещен 15 августа) Андрей, роди... Показать все
Бракосочетание
09.11.1903
из подшивки метрических книг Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда Вятской губернии за 1902-1905 гг (лл 256 об -257) 9 ноября 1903 года венчались (35-й брак с начала года): Деревни Ерехинс... Показать все
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бякова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна
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Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Останина Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Наговицына Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
22.08.1919
Сын: Наговицын Семен Андреевич
Мать ребёнка: Наговицына Анастасия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1938