Давыд Виртянов
Место рождения? ? ?
Дата рожденияОколо 1649
Дата смертиПосле 1723
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1681
Сын: Родион Давыдов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Нуштай Давыдов
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
1689
Сын: Юртай Давыдов
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
После 1723