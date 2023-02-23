Давыд Виртянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыд Виртянов

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Место рождения

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Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

После 1723

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: не указан

Мать: не указана

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Рождение ребёнка
1681

Сын: Родион Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Нуштай Давыдов

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
1689

Сын: Юртай Давыдов

Мать ребёнка: не указана

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Смерть
После 1723
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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