Вербанов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Вербанов Иван Дмитриевич

Мать: Вербанова Мария

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