Бойко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко Арина Михайловна

Отец ребёнка: Не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Михаил Иванович