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Карманова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.195

Дочь: Голышева Вера Алексевна

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Карманов Альберт Алексеевич

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1949

Сын: Карманов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1952

Дочь: Мишарина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1957

Дочь: Федюнева Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каманов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова --- Алексеевна

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коюшева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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