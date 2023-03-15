Карманова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.195
Дочь: Голышева Вера Алексевна
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Карманов Альберт Алексеевич
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1949
Сын: Карманов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1952
Дочь: Мишарина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1957
Дочь: Федюнева Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каманов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова --- Алексеевна
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коюшева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Карманов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно