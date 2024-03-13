(Sinner) Katharina Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Sinner) Katharina Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1852

Отец: Sinner Johannes

Мать: Catharina

Смерть
Неизвестно
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