Шемякина (Чеховская) Доминика Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шемякин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Шемякин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуколева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шемякин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно