Сорокина Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Ирина Викторовна

Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

04.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумы, Сумська область
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