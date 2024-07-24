Пиканова Александра Евлампиевна
Место рожденияАббакумцево
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Евлампий Якимович
Мать: не указана
Аббакумцево
Бракосочетание
27.01.1880
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пиканова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Пиканов Иван Никитович
Рождение ребёнка
28.10.1885 ст.
Дочь: Пиканова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пиканов Иван Никитович
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.
Дочь: Пиканова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пиканов Иван Никитович
Смерть
Неизвестно