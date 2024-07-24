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Пиканова Александра Евлампиевна

Место рождения

Аббакумцево

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Евлампий Якимович

Мать: не указана

Аббакумцево
Бракосочетание
27.01.1880

Муж: Пиканов Иван Никитович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пиканова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Пиканов Иван Никитович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1885 ст.

Дочь: Пиканова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пиканов Иван Никитович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: Пиканова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пиканов Иван Никитович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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