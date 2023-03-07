Лесников Михаил
Место рождения
Дата рождения11.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1987
Отец: Лесников Валерий
Мать: Лесникова Александра
Бракосочетание
11.07.2009
Жена: Лесникова Оксана
Рождение ребёнка
21.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесникова Оксана
Рождение ребёнка
29.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесникова Оксана