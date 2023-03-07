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Лесников Михаил

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.09.1987

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1987

Отец: Лесников Валерий

Мать: Лесникова Александра

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
11.07.2009

Жена: Лесникова Оксана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесникова Оксана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесникова Оксана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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