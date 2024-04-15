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Белокур Иосиф Степанович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.11.1905 ст.

Дата смерти

29.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905 ст.

Отец: Белокур Степан Федорович

Мать: Белокур Ефросиния Моисеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-Y?i=754&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.06.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFNW?i=122&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.06.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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