Семко Домникия Кондратьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семко Домникия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семко Иван Логвинов

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Семко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Семко Иван Логвинов

Рождение ребёнка
19.10.1905 ст.

Сын: Семко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Семко Иван Логвинов

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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