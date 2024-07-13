Семко Домникия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семко Иван Логвинов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Семко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Семко Иван Логвинов
Рождение ребёнка
19.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Семко Иван Логвинов
Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно