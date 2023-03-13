Никерова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Никеровъ Егоръ
Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Никерова Никита
Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никеровъ Логинъ