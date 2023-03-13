Никерова Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никерова Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Никеровъ Егоръ

Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Никерова Никита

Отец ребёнка: Никеровъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никеровъ Логинъ

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