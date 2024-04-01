Шигорин Григорий Отст. Драгун Вологодского Полку, Р. Плосского — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорин Григорий Отст. Драгун Вологодского Полку, Р. Плосского

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шигорин Гаврило Григорьев

Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 06.01.1770

Сын: Шигорин Николай Казак Р. Плосского Григорьев

Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1774

Дочь: (Шигорина) Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Смерть
По 1782

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