(Берент) Матрона Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Берент) Матрона Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Берент (козичев) Косьма Августов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Елена Косьмина

Отец ребёнка: Берент (козичев) Косьма Августов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.05.1913

Сын: Козичев Тимофей Козьмин

Отец ребёнка: Берент (козичев) Косьма Августов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берент (козичев) Косьма Августов

Смерть
Неизвестно
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