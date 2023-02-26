(Берент) Матрона Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Берент (козичев) Косьма Августов
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Елена Косьмина
Отец ребёнка: Берент (козичев) Косьма Августов
Рождение ребёнка
29.05.1913
Отец ребёнка: Берент (козичев) Косьма Августов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно