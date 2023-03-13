Бурлакова Евдокия Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова Евдокия Афиногенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Рождение ребёнка
31.10.1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1891

Дочь: Ляпкина Пелагея

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1894

Сын: Бурлаковъ Григорий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1896

Дочь: Сошникова Анна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1898

Сын: Бурлаковъ Александръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бурлакова Анастасия

Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаковъ Петръ

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