Бурлакова Евдокия Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Рождение ребёнка
31.10.1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Рождение ребёнка
02.05.1891
Дочь: Ляпкина Пелагея
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Рождение ребёнка
25.01.1894
Сын: Бурлаковъ Григорий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Рождение ребёнка
23.01.1896
Дочь: Сошникова Анна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.09.1898
Сын: Бурлаковъ Александръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бурлакова Анастасия
Отец ребёнка: Бурлаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаковъ Петръ