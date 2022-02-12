Медведев Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1947
Дата смерти12.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1970
Дочь: Стадникова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1972
Сын: Медведев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Васильевна
Смерть
12.02.2022