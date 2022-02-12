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Медведев Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1947

Дата смерти

12.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1970

Дочь: Стадникова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1972

Сын: Медведев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Васильевна

Смерть
12.02.2022