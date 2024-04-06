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Нарцызова Ольга Аверьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгадаев Владилен Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1989

Дочь: Булгадаева Надежда Владиленовна

Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1993

Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна

Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич

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