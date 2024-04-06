Нарцызова Ольга Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1989
Дочь: Булгадаева Надежда Владиленовна
Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1993
Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна
Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич