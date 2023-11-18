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Грибанова Дарья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

19.10.1859

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1845

Сын: Грибанов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1852

Сын: Грибанов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1854

Сын: Грибанов Иван Константинович

Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1856

Дочь: Грибанова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Константин Ильич

Смерть
19.10.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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