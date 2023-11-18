Грибанова Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти19.10.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1845
Сын: Грибанов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич
Рождение ребёнка
05.07.1852
Сын: Грибанов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич
Рождение ребёнка
30.08.1854
Сын: Грибанов Иван Константинович
Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич
Рождение ребёнка
13.04.1856
Дочь: Грибанова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Грибанов Константин Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1859