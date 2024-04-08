Сёхов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСёхов Дмитрий Сергеевич

Сёхов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сёхов Сергей Степанович

Мать: Сёхова Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сëхова (Назарова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1902

Дочь: (Сëхова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Сëхова (Назарова) Мария Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Сëхов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сëхова (Назарова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.