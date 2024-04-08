Сёхов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Сёхов Сергей Степанович
Мать: Сёхова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1902
Дочь: (Сëхова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Сëхова (Назарова) Мария Ивановна
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: Сëхова (Назарова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно