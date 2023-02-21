Переседова (Фунтяева) Таисия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1919
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1937
Сын: Котов Петр
Отец ребёнка: Котов Владимир
Россия
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Переседов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Егор
Смерть
1984