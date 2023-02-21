Переседова (Фунтяева) Таисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Фунтяева) Таисия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1919

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1937

Сын: Котов Петр

Отец ребёнка: Котов Владимир

Россия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Переседов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Егор

Смерть
1984
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