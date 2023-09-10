Куравина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуравина Мария

Куравина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Куравин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Куравин Иван

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куравин Иван

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Куравин Иван

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куравин Иван

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куравин Иван

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куравин Иван Иванович

Отец ребёнка: Куравин Иван

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куравин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close